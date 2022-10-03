В администрации Санду назвали сообщения о мобилизации в Молдавии фейком

Представители администрации молдавского лидера Майи Санду сочли дезинформацией заявления в ролике российских пранкеров Вована и Лексуса. В видео президент рассказала о готовности объявить в республике мобилизацию в случае активности армии России на территории Одесской области.

Как написали на официальном сайте администрации главы республики, Санду не рассуждала об этой мере в ходе беседы с якобы руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем. Подобного эффекта пранкеры добились благодаря монтажу, подчеркнули в пресс-службе властей.

"Манипуляция типа deep fake", — добавили чиновники.

Ранее Вован и Лексус опубликовали тизер ролика с розыгрышем лидера Молдавии. Пользователи Сети услышали, как Санду высказалась о мобилизации и заявила о военном сотрудничестве с Румынией.