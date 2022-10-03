Кисида сделал неожиданное заявление: Токио нужен мирный договор с РФ

Власти Японии, несмотря на ухудшившиеся отношения с Россией, не намерены отказываться от курса на заключение с ней мирного договора.

Об этом сообщил, выступая перед парламентом премьер-министр Фумио Кисида.

По его словам, ситуация на Украине, которую Токио намерен и впредь поддерживать, российско-японские отношения "находятся в сложном положении", но территориальный спор решать всё равно нужно, равно как и заключать мирный договор.

Как именно власти Японии намерены выстраивать диалог с Москвой, Кисида не разъяснил. Зато заявил, что Токио будет расширять антироссийские санкции "за присоединение территорий", и объявил, что страна сохранит курс "на сближение с США", которые он назвал "важным союзником для безопасности и процветания" Японии.

Напомним, что ещё в марте Москва отказались продолжать переговоры о статусе островов Курильской гряды и запретила японцам посещать их без виз.