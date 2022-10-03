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Эксперт: Япония считает Курильские острова незаконно оккупированными Россией

Мир

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов прокомментировал Pravda.Ru заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида о намерении заключить мирный договор с Россией.

Эксперт: Япония считает Курильские острова незаконно оккупированными Россией

"Искренность Кисиды совпадает с принципиальной позицией Японии: СССР в конце Второй мировой войны силой отобрал у Японии четыре Южнокурильских острова, которые Токио называет своими северными территориями и хочет вернуть. Без решения территориального вопроса ни о каком мирном договоре Япония думать не хочет. Для неё главное не мирный договор, а получение обратно островов", — заявил Кистанов.

Когда премьер-министром Японии был Синдзо Абэ, то он вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по поводу мирного договора и искал какие-то компромиссы, напомнил эксперт. Говорили даже, что Абэ хочет ограничиться двумя меньшими из четырёх островов, оставив России два больших.

"Когда Абэ ушёл в отставку, то всё встало на свои места: Япония устами Кисиды дала понять, что японский суверенитет распространяется не на два, а на четыре острова, что это исконно японские территории, что Россия незаконно оккупирует эти острова", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Кисида заявил, что Япония сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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