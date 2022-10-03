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США не считают боевые действия в Донбассе нападением на Россию

Мир

Вашингтон не считает нападением на Россию боевые действия, которые ведут Вооружённые илы Украины в Донбассе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдуме за присоединение регионов к Российской Федерации

"Это не нападение на Россию. Это украинская земля, это была украинская земля", — сообщил Кирби.

Он отметил, что США не указывают президенту Украины Владимиру Зеленскому, как ему управлять своей армией. Однако Соединённые Штаты предоставляют украинскому лидеру все возможности для эффективного ведения боевых действий, и "это у него получается", добавил Кирби.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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