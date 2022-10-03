Baijiahao: российский ракетный комплекс "Ярс" вызывает панику на Западе

Новости о российском стратегическом ракетном комплексе РС-24 "Ярс" вызывают панические настроения на Западе, сообщают военные аналитики в статье для издания Baijiahao.

Авторы считают, что страны НАТО боятся вступать в открытое противостояние с Россией, потому что не хотят иметь дело с российским ракетным комплексом "Ярс", вооружённым баллистическими ракетами, которые способны уничтожать цели на расстоянии 12 тысяч километров.

Особенно опасными для Запада являются "Ярсы" мобильного базирования, поскольку они постоянно передвигаются, и противнику трудно отследить их местоположение. В случае ядерной войны шахтные установки могут быть уничтожены, однако мобильные имеют более высокий шанс на выживаемость и нанесение ответного удара.

"Новости о российском "Ярсе” вызывают панику на Западе", — подчеркнули авторы материала.

Выпущенную "Ярсом" баллистическую ракету невозможно перехватить средствами ПВО, поскольку она летит по замысловатому маршруту. Российский ракетный комплекс вызывает страх и восхищение даже у западных экспертов, которые неоднократно отмечали способность ракеты обойти любую систему обороны.