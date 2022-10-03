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Лепехин: Германия скорее начнёт новую войну, чем выплатит Польше репарации

Мир

Польша продолжает требовать репарации от Германии. Получит ли она желаемое, рассказал политолог, генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепехин специально для Pravda.Ru.

Лепехин: Германия скорее начнёт новую войну, чем выплатит Польше репарации

"Нет, ничего они не получат. Никаких репараций не будет. Скорее, Германия новую войну начнёт, чем какие-то репарации будет Польше платить", — уверен он.

Польша пытается занять одну из лидирующих позиций в Евросоюзе и давить на Германию, чтобы продвигать свои проекты, считает Лепехин. Один из таковых касается трубопровода, который будет запускаться в ближайшие дни после повреждений "Северного потока — 2". Он будет идти из Норвегии в Польшу, тем самым образуются новые транспортные пути.

"И Польша здесь играет одну из ключевых ролей. Поэтому, как говорится, любое лыко в строку, поскольку основным соперником, конкурентом в газовых проектах у Польши является Германия, польские политики намеренно пытаются унизить германских политиков, чтобы они заткнулись и не мешали Польше реализовывать свои планы", — заключил Лепехин.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что дипломатическая нота с требованием репараций за ущерб от Второй мировой войны будет направлена Германии:

«Постановление включает в себя выплату компенсации за ущерб, грабежи и убийства, совершенные против польского народа. Действия, предпринятые властями Германии в случае с Польшей и репарациями, ясны — справедливость должна восторжествовать».

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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