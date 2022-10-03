Fox News: журналист Гринвальд обвинил спецслужбы США в дезинформировании граждан

Независимый журналист Глен Гринвальд из США выступил с обвинением в адрес американских спецслужб в эфире телеканала Fox News. По его словам, ЦРУ, ФБР и прочие структуры годами лгут и дезинформируют граждан, подрывая их доверие к власти.

Гринвальд привёл в пример заговор 2002 — 2003 годов, когда ЦРУ якобы обнаружило сведения, доказывающие разработку оружия массового поражения в Ираке. Тогда США развязали войну против режима Саддама Хуссейна, а позже выяснилось, что никаким ядерным или биологическим оружием Ирак не обладал, а ЦРУ ошиблось. По словам журналиста, заговор имел политическую цель — смена неугодного США режима в Ираке.

Гринвальд считает, что такие "ошибки" США не единичны, а заговоры становятся регулярными. По его словам, у граждан Америки уже появляются сомнения в достоверности предоставляемых им сведений. Он также обвинил власти в травле журналистов, пытающихся заниматься разоблачением лжи.