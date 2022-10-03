Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Донецкий старец Зосима предсказал, что Украину уничтожит Америка
МО РФ: ВСУ пытались прорвать оборону ВС РФ, но были остановлен под Дудчанами
Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру нацистской Украины
Дандыкин призвал ЧФ РФ уничтожить новый корвет ВМС Украины "Гетман Мазепа"
Картаполов: ВС РФ нужно использовать опыт Курской дуги для обороны
Стрелков о наступлении ВСУ на Сватово: "Наши войска отходят без боя"
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции ВС РФ танках ВСУ у Золотой Балки
Госдума ратифицировала договоры о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ
ВСУ потеряли под Купянском более 500 солдат за трое суток

Sohu: Россия может предложить Сербии вступление в ШОС взамен членству в ЕС

Мир

Сербия может не вступить в Евросоюз, если Россия предложит ей экономическую помощь, сообщает издание Sohu.

Sohu: Россия может предложить Сербии вступление в ШОС взамен членству в ЕС

США и ЕС делают всё возможное, чтобы добиться изоляции РФ на международной арене, но у них это не получается. В том числе благодаря Сербии, которая изъявила желание провести с Россией консультации на уровне министерств иностранных дел. Вашингтону сильно не понравилось это, отмечается в статье.

Американский дипломат Кристофер Хилл потребовал, чтобы Сербия раскрыла все подробности договора с Россией. Евросоюз также выразил недовольство контактами Белграда с Москвой и намекнул, что дружба с РФ помешает Сербии вступить в альянс.

Эта ситуация является лишним подтверждением того факта, что США и ЕС вмешиваются в дела независимых стран и навязывают им свою волю, считают авторы материала. В Белграде понимают, что если страна станет членом Евросоюза, то превратится в "вассала" Вашингтона

Альтернативой ЕС является Шанхайская организация сотрудничества во главе с Россией и Китаем. Если Москва предложит Белграду вступить в ШОС и получать экономическую помощь, то Сербия избежит участи стать членом Евросоюза. Авторы статьи перечислили преимущества такого выбора:

"Во-первых, Сербия получит постоянный доступ к высококачественному и недорогому топливу из РФ. Во-вторых, ей будет открыт огромный рынок КНР".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
ВСУ несут крупные потери в ходе наступления в Херсонской области
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Кремль
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Последние материалы
ВС РФ строят укрепления в Кременной, ВСУ стягивают силы у Лимана и Торского
Астролог Кройцер: "Близится полнолуние, в субботу многие могут почувствовать недомогание"
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил, что ВСУ начали отступать под Артёмовском
Онуфриенко оценил данные о продвижении ВСУ под Херсоном: дальше пройти не смогут
The Hill: Путин довёл США до нервного срыва угрозой применить ядерное оружие
Власти Литвы вышлют из страны временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя
Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса
На "Роза Хутор" открылся форум "Микроэлектроника-2022"
Кнутов: модернизированные РСЗО "Торнадо" приблизят нашу победу
Ближайшие пару месяцев ВС РФ придётся провести в глухой обороне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников