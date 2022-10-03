Сербия может не вступить в Евросоюз, если Россия предложит ей экономическую помощь, сообщает издание Sohu.
США и ЕС делают всё возможное, чтобы добиться изоляции РФ на международной арене, но у них это не получается. В том числе благодаря Сербии, которая изъявила желание провести с Россией консультации на уровне министерств иностранных дел. Вашингтону сильно не понравилось это, отмечается в статье.
Американский дипломат Кристофер Хилл потребовал, чтобы Сербия раскрыла все подробности договора с Россией. Евросоюз также выразил недовольство контактами Белграда с Москвой и намекнул, что дружба с РФ помешает Сербии вступить в альянс.
Эта ситуация является лишним подтверждением того факта, что США и ЕС вмешиваются в дела независимых стран и навязывают им свою волю, считают авторы материала. В Белграде понимают, что если страна станет членом Евросоюза, то превратится в "вассала" Вашингтона
Альтернативой ЕС является Шанхайская организация сотрудничества во главе с Россией и Китаем. Если Москва предложит Белграду вступить в ШОС и получать экономическую помощь, то Сербия избежит участи стать членом Евросоюза. Авторы статьи перечислили преимущества такого выбора:
"Во-первых, Сербия получит постоянный доступ к высококачественному и недорогому топливу из РФ. Во-вторых, ей будет открыт огромный рынок КНР".
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