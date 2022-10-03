Лукашенко: "Мобилизовывайте студентов, рабочих, госслужащих!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов мобилизироваться для уборки урожая.

Лукашенко объявил в стране свою мобилизацию в целях помощи сельскохозяйственной отрасли.

Лидер Белоруссии раскритиковал запрет привлекать школьников к сбору урожая картофеля и яблок. Лукашенко рассказал об опыте своего поколения, когда молодые люди работали на полях, что, по его словам, способствовало сплочению населения.

Глава государства не считает помощь работникам сельского хозяйства эксплуатацией.

"Мобилизовывайте студентов, рабочих, госслужащих!" — обратился к своим соратникам Лукашенко.

Ранее Владимир Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии.