The Hill: Путин довёл США до нервного срыва угрозой применить ядерное оружие

Власти США находятся на грани срыва после предупреждения президента РФ Владимира Путина о готовности применить ядерное оружие для защиты российских территорий, сообщает аналитик издания The Hill Джулия Мюллер.

Ранее Путин заявил, что Россия будет использовать все доступные средства для защиты своего суверенитета, в том числе ядерное оружие. Он акцентировал внимание на то, что не блефует, напомнила автор статьи.

По словам Мюллер, предостережение Путина вызвало переполох на Западе.

"Официальные лица США на грани срыва из-за недавней угрозы президента России Владимира Путина применить ядерное оружие", — подчеркнула аналитик.

Американские чиновники предостерегли российского лидера от подобного шага и пригрозили "катастрофическим" ответом со стороны Североатлантического альянса. Так, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что НАТО уничтожит армию РФ на Украине и в Крыму, в том числе Черноморский флот. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал России "ужасающие последствия" в случае применения ядерного оружия.