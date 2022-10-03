Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Sohu: Россия может предложить Сербии вступление в ШОС взамен членству в ЕС
Превосходящие танковые подразделения ВСУ вклинились в глубину обороны ВС РФ
ВС РФ строят укрепления в Кременной, ВСУ стягивают силы у Лимана и Торского
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил, что ВСУ начали отступать под Артёмовском
Онуфриенко оценил данные о продвижении ВСУ под Херсоном: дальше пройти не смогут
The Hill: Путин довёл США до нервного срыва угрозой применить ядерное оружие
На "Роза Хутор" открылся форум "Микроэлектроника-2022"
Кнутов: модернизированные РСЗО "Торнадо" приблизят нашу победу
В Херсоне зафиксировали шесть взрывов

Власти Литвы вышлют из страны временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя

Мир

Россия будет вынуждена назначить нового главу литовского посольства, так как прежнего представителя РФ в Литве обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Руководство Литвы посчитало, что деятельность посла Сергея Рябоконя противоречит интересам страны.

"Его заявления несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства", — гласит сообщение литовского МИД.

Рябоконь был главой посольства РФ в Вильнюсе с апреля, после того как Литва выслала из страны российского посла Алексея Исакова.

Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы поставит для 25 тыс. солдат ВСУ зимнее обмундирование.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
ВСУ несут крупные потери в ходе наступления в Херсонской области
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Кремль
Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему
Последние материалы
ВС РФ строят укрепления в Кременной, ВСУ стягивают силы у Лимана и Торского
Астролог Кройцер: "Близится полнолуние, в субботу многие могут почувствовать недомогание"
Помощник главы МВД ЛНР Киселёв заявил, что ВСУ начали отступать под Артёмовском
Онуфриенко оценил данные о продвижении ВСУ под Херсоном: дальше пройти не смогут
The Hill: Путин довёл США до нервного срыва угрозой применить ядерное оружие
Власти Литвы вышлют из страны временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя
Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса
На "Роза Хутор" открылся форум "Микроэлектроника-2022"
Кнутов: модернизированные РСЗО "Торнадо" приблизят нашу победу
Ближайшие пару месяцев ВС РФ придётся провести в глухой обороне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников