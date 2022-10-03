Россия будет вынуждена назначить нового главу литовского посольства, так как прежнего представителя РФ в Литве обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Руководство Литвы посчитало, что деятельность посла Сергея Рябоконя противоречит интересам страны.
"Его заявления несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства", — гласит сообщение литовского МИД.
Рябоконь был главой посольства РФ в Вильнюсе с апреля, после того как Литва выслала из страны российского посла Алексея Исакова.
Ранее сообщалось, что Минобороны Литвы поставит для 25 тыс. солдат ВСУ зимнее обмундирование.
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