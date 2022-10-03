TNI: прекращение огня является гарантией независимости Украины

Обозреватель издания The National Interest Дэвид Пайн считает, что прекращение боевых действий на территории Украины спасёт тысячи жизней.

После успешных контрнаступлений в Харькове в начале сентября ВСУ освободили 6 процентов оккупированных территорий. Несмотря на поддержку Запада, у Украины мало шансов на победу, считает эксперт. Её армия может быть подавлена массированным наращиванием войск РФ. В этом случае инициатива полностью перейдет к российской стороне. Кроме того, сохраняется опасность ядерного ответа со стороны РФ.

"Настало время зацементировать достижения Украины на поле боя, когда её войска освободили четыре из восьми оккупированных регионов", — пишет он.

Для недопущения поражения Украины и избежания ядерного конфликта нужно вернуться к дипломатии. По мнению Пайна, Джо Байдену следует призвать к прекращению огня и заключить соглашение о перемирии. Кроме того, США должны перестать оказывать военную помощь Украине и вводить новые санкции РФ. Это приведёт к завершению конфликта, считает эксперт.