Обозреватель издания The National Interest Дэвид Пайн считает, что прекращение боевых действий на территории Украины спасёт тысячи жизней.
После успешных контрнаступлений в Харькове в начале сентября ВСУ освободили 6 процентов оккупированных территорий. Несмотря на поддержку Запада, у Украины мало шансов на победу, считает эксперт. Её армия может быть подавлена массированным наращиванием войск РФ. В этом случае инициатива полностью перейдет к российской стороне. Кроме того, сохраняется опасность ядерного ответа со стороны РФ.
"Настало время зацементировать достижения Украины на поле боя, когда её войска освободили четыре из восьми оккупированных регионов", — пишет он.
Для недопущения поражения Украины и избежания ядерного конфликта нужно вернуться к дипломатии. По мнению Пайна, Джо Байдену следует призвать к прекращению огня и заключить соглашение о перемирии. Кроме того, США должны перестать оказывать военную помощь Украине и вводить новые санкции РФ. Это приведёт к завершению конфликта, считает эксперт.
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