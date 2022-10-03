Очевидцы: истерика видеоблогера с повесткой на КПП не единственная

По данным очевидцев, истерики и слёзы уклонистов после вручения повесток на границах России (одновременно с запретом выезда из страны) случаются всё чаще.

Кроме того, в Грузии, Узбекистане и Казахстане отмечаются случаи крайне негативного отношения к "трусам и беглецам" — местные жители, вначале "наваривающиеся" на горе-эмигрантах (продажа велосипедов, услуги перевозки, аренда жилья, продукты), уже начинают ревновать к ним своих женщин и рабочие места.

Сотрудники военкомата на КПП "Верхний Ларс" уже вручили более 180 повесток о частичной мобилизации мужчинам, желающим срочно пересечь российско-грузинскую границу.

Раздача повесток продолжается, в толпе "релоцирующихся" (стоящих в огромных очередях от 4 до 10 дней) находятся "сотни тех, кому выписана повестка в СВО" — об этом Pravda.Ru сообщили источники в Главном управлении военной полиции Минобороны РФ.

"Повестка может быть выписана, но не получена, доставлена, но не вручена, лично получена — но человек побежал. Суть в том, что если человек находится в БД (базе данных) частичной мобилизации, то после проверки на КПП погранслужба выдаёт ему уведомление о запрете выезда, а сотрудники военной комендатуры выписывают и вручают повестку, по которой надо явиться в военкомат и после оформления (если нет отсрочек) отправиться в учебку и потом на СВО", — добавляют они.

Однако, среди неслучившихся эмигрантов участились истерики после получения повесток в СВО для защиты территорий и суверенитета России.

Так, самым известным стал случай, когда "у всех на глазах 32-летний автослесарь-видеоблогер из Подмосковья расплакался и устроил истерику прямо на КПП".

По словам беглеца, он продал имущество, автомобиль, потратил все отложенные деньги и даже взял кредит для релокации и жизни в Грузии. Как отмечали авторы видео с КПП, "судя по всему, мужчина купил военный билет с "красивой" боевой военно-учётной специальностью" и теперь призывается как имеющий нужные навыки или боевой опыт.

Очевидцы с различных КПП отмечают, что ни мужские слёзы, ни истерики, ни скандалы друзей и подруг таким уклонистам не помогают, — они получают свой "билет на защиту Родины", а граница для них закрыта.

"Я не совсем уверена, что такие "бойцы" нужны в СВО, не предадут ли они своих однополчан в первой же заварухе", — поделилась одна из свидетельниц побега "мужчин мобилизационного статуса" за границу. Впрочем, она предположила, что такие "герои" могут быть полезны на хозяйственных работах, в рытье окопов, и так далее.