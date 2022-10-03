Politico: четыре страны мешают ЕС ввести санкции против России

Венгрия, Кипр, Греция и Мальта могут затянуть введение новых санкций ЕС против РФ, потому что эти государства не поддержали введение потолка цен на российское чёрное золото, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Мальта, Кипр и Греция недовольны тем, что Евросоюз хочет запретить их танкерам заниматься транспортировкой российской нефти. Они опасаются, что при таком сценарии их могут заменить Турция, Индия и Индонезия.

По данным издания, венгерские, кипрские, греческие и мальтийские танкеры перевозят большую часть нефти из РФ в ЕС.

В начале лета лидеры стран Запада предложили установить максимальную стоимость российской нефти, чтобы не переплачивать за неё. Озвучивались цифры в 40-60 долларов.