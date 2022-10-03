Военный корабль, принадлежащий Швеции, находился неподалёку от "Северных потоков" в Балтийском море за несколько дней до аварии на трубопроводах. Об этом сообщает Dagens Nyheter.
В материале сказано, что корреспонденты воспользовались специальным приложением и отследили движение судов. По информации издания, корабль Военно-морских сил (ВМС) Швеции дважды был замечен возле "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Как отметили журналисты, впоследствии в этой зоне зафиксировали утечки газа.
"ВМС Швеции в течение двух дней вели разведку", — подчёркивается в статье.
Представители Военно-морских сил страны, комментируя ситуацию, пояснили, что корабль "осуществлял наблюдение". Dagens Nyheter отмечает, что конкретные цели этой операции неизвестны.
Ранее политолог Сергей Марков назвал атаку на "Северные потоки" террористической прокси-войной. К взрывам на газопроводах могут быть причастны США, Британия, Украина и Польша, считает эксперт.
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