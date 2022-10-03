Читатели DM: Запад должен прекратить помощь Киеву после предупреждения Путина

Западные страны должны прекратить поставлять оружие на Украину после предупреждения российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Они напомнили, что президент РФ, выступая на торжественной церемонии в Кремле, заявил о готовности защищать государство любыми средствами.

Пользователи призвали западных политиков "проснуться" и инициировать мирные переговоры по урегулированию ситуации на Украине. По их словам, Путин действительно пытается обеспечить безопасность для своей нации.

"Мы должны отменить антироссийские санкции и остановить всякую помощь Киеву", — написал один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие подписчики издания. Пользователи добавили, что конфликт на Украине — "цена неуважения к РФ", ведь президент этой страны Владимир Зеленский и руководство Североатлантического альянса долгое время осуществляли различные провокации.

Комментаторы порекомендовали Киеву вернуться к переговорному процессу с Москвой.