Премьер Японии Кисида: Токио продолжит помогать Украине

Руководитель японского правительства Фумио Кисида высказался о ситуации на Украине. Премьер подчеркнул, что Токио продолжит оказывать на Москву санкционное давление.

Как заявил политик, специальная военная операция РФ по принуждению к миру идёт уже полгода. Кисида допустил, что из-за введения частичной мобилизации начнётся новый этап конфликта. Вместе с этим глава правительства раскритиковал действия Москвы на Украине.

"Мы твёрдо продолжим помогать Киеву", — заключил премьер-министр во время выступления в парламенте.

Ранее заместитель генерального секретаря кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что власти страны не станут признавать итоги голосования о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.