Руководитель японского правительства Фумио Кисида высказался о ситуации на Украине. Премьер подчеркнул, что Токио продолжит оказывать на Москву санкционное давление.
Как заявил политик, специальная военная операция РФ по принуждению к миру идёт уже полгода. Кисида допустил, что из-за введения частичной мобилизации начнётся новый этап конфликта. Вместе с этим глава правительства раскритиковал действия Москвы на Украине.
"Мы твёрдо продолжим помогать Киеву", — заключил премьер-министр во время выступления в парламенте.
Ранее заместитель генерального секретаря кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что власти страны не станут признавать итоги голосования о включении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
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