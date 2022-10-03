Президент России Владимир Путин заявил, что ради защиты страны применит все доступные виды вооружений. Американский аналитик Дэн Гуре оценил слова российского лидера и отметил, что если Москва использует ядерное оружие, то США и НАТО не смогут ответить тем же.
Запад оказывает поддержку Украине, а в это время боевики киевского режима атакуют новые территории, которые вошли в состав России, отметил эксперт. Однако даже если ядерный удар будет нанесён, то Вашингтон и Брюссель предпочтут выбрать интенсивную кампанию с использованием обычных вооружений или отступят.
"Практически очевидно, что НАТО не ответит эквивалентным ядерным ударом", — отметил Гуре в издании The National Interest (NI).
Если Путин применит ядерное оружие против Незалежной, возможности Запада будут крайне ограничены. Украина не является членом НАТО и не защищена "ядерным зонтиком" альянса, напомнил аналитик.
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