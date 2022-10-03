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NI: Запад не сможет ответить России на применение ядерного оружия на Украине

Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что ради защиты страны применит все доступные виды вооружений. Американский аналитик Дэн Гуре оценил слова российского лидера и отметил, что если Москва использует ядерное оружие, то США и НАТО не смогут ответить тем же.

NI: Запад не сможет ответить России на применение ядерного оружия на Украине

Запад оказывает поддержку Украине, а в это время боевики киевского режима атакуют новые территории, которые вошли в состав России, отметил эксперт. Однако даже если ядерный удар будет нанесён, то Вашингтон и Брюссель предпочтут выбрать интенсивную кампанию с использованием обычных вооружений или отступят.

"Практически очевидно, что НАТО не ответит эквивалентным ядерным ударом", — отметил Гуре в издании The National Interest (NI).

Если Путин применит ядерное оружие против Незалежной, возможности Запада будут крайне ограничены. Украина не является членом НАТО и не защищена "ядерным зонтиком" альянса, напомнил аналитик.  

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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