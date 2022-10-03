Коц объяснил, как США подминают под себя Европу: "Командовать парадом будем мы"

Пентагон намерен создать на территории Западной Европы новое командование под руководством американского генерала Кристофера Каволи, чтобы координировать силы десятков стран по дальнейшему затягиванию вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Страны коллективного Запада уже обучают солдат ВСУ по стандартам НАТО: тренировки проходят в Польше, Франции, Испании. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что если раньше члены Североатлантического альянса "помогали" Украине по отдельности, то теперь это станет упорядоченной структурой.

"Это решение Пентагона серьёзно усложнит нам жизнь и усилит ВСУ. Украина фактически превратится в плацдарм для удара по России, причём в самое ближайшее время. Я не исключаю, что рано или поздно НАТО решится на прямой вооруженный конфликт", — заявил он.

В очередной пакет военной помощи войдут 18 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS, бронеавтомобили HMMWV, а также Украине предоставят комплексы радиоэлектронной борьбы. Более того, Берлин планирует в ближайшее время поставить в Киев зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Однако Коц считает, что Запад не готов доверить Киеву самые современные вооружения.

"То, чем они могли поделиться без ущерба для собственной обороноспособности, уже на Украине. С другой стороны, их проблемы не слишком волнуют США, всерьёз вознамерившихся подмять под себя Европу", — заключил обозреватель.