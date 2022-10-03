Нехватка газа зимой может заставить руководство ФРГ пойти на компромисс с Москвой. Об этом пишет Daily Express.
По информации издания, у Германии заканчивается голубое топливо, предназначенное для жилых домов и предприятий. Ситуация усугубляется в связи с тем, что на территории ФРГ ожидается холодная погода в ближайшие месяцы, подчёркивается в материале.
"Потребление газа в немецких домохозяйствах на прошлой неделе выросло на 14,5 процентов, если сравнивать со средним показателем за последние четыре года", — указал автор статьи.
Как пояснил профессор Пит Дункан из Школы славянских и восточноевропейских исследований, обстановка может вынудить Берлин пойти на компромисс с РФ. Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается роста социальных волнений на фоне дефицита энергоресурсов и украинского конфликта.
Автор материала также подчеркнул: Германия продолжает выполнять трёхэтапный план действий в чрезвычайных ситуациях. Журналист напомнил, что Берлин не получает газ с помощью "Северного потока-1", поэтому энергетические запасы ФРГ истощаются.
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