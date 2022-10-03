Захарова: США и НАТО не скрывают мотивов для уничтожения "Северных потоков"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на одном из брифингов публично озвучил мотивы американских властей и Североатлантического альянса для уничтожения "Северных потоков". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Блинкен обвинил Россию в использовании энергетических ресурсов в качестве оружия. При этом госсекретарь США напомнил, что "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" не осуществляли газовые поставки в страны ЕС во время аварии, указала Захарова.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва много лет бесперебойно обеспечивала Европу голубым топливом. Она добавила, что Вашингтон после ЧП на "Северных потоках" стал ведущим поставщиком сниженного природного газа в ЕС.

"Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнёров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов", — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал инцидент на "Северных потоках" беспрецедентным актом государственного терроризма. Он потребовал тщательно расследовать аварии на трубопроводах.