Столтенберг: если на Украине будет применено ядерное оружие, всё изменится

Если одна из сторон конфликта на Украине решится на применение ядерного оружия, природа конфликта полностью изменится. Об этом предупредил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса считает, что даже одни только разговоры о возможности применения ядерного оружия недальновидны и несут в себе потенциальную опасность.

Столтенберг отметил, что представители НАТО уведомили об этом российские власти.

"Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", — сказал Столтенберг в эфире телеканала NBC.

Ранее Путин уже заявлял, что антироссийская риторика США не знает границ, и теперь Вашингтон уже перешёл к шантажу Москвы ядерным оружием.