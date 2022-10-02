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Илья Кива: сейчас нужно создавать добровольческие отряды по всей России

Мир

Только формирование добровольческих отрядов способно переломить ситуацию на фронте, считает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

По мнению экс-парламентария, частичной мобилизации недостаточно, чтобы стабилизировать обстановку.

"Мобилизация — мобилизацией, но будущее за добровольческими формированиями — чем раньше они появятся на полях сражений, тем быстрее стабилизируется ситуация. Подобных центров подготовки должно быть десятки, если не сотни, развернуто по всей России", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Кива полагает, что Росгвардия должна стать базой для формирования подобных добровольческих отрядов. По его словам, на сегодняшний день такие отряды создаются только в Республике Чечня.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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