Только формирование добровольческих отрядов способно переломить ситуацию на фронте, считает бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
По мнению экс-парламентария, частичной мобилизации недостаточно, чтобы стабилизировать обстановку.
"Мобилизация — мобилизацией, но будущее за добровольческими формированиями — чем раньше они появятся на полях сражений, тем быстрее стабилизируется ситуация. Подобных центров подготовки должно быть десятки, если не сотни, развернуто по всей России", — написал Кива в своём Telegram-канале.
Кива полагает, что Росгвардия должна стать базой для формирования подобных добровольческих отрядов. По его словам, на сегодняшний день такие отряды создаются только в Республике Чечня.
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