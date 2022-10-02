Daily Mail: украинские беженки обвинили британца в отправке личных сообщений

Председателя районного совета Эппинг-Форест в Эссексе уличили в том, что он проявляет недвусмысленный интерес к украинским беженкам.

Стало известно, что 64-летний Ник Доу отправляет слишком личные сообщения девушкам с Украины, которым предоставили жильё в домах местных жителей этого региона. Сразу несколько украинок рассказали, что получали от Доу сомнительные комплименты и сообщения, которые он сопровождал смайликами с поцелуями. Кроме того, по словам женщин, британец предлагал украинским беженкам остановиться в его доме, находящимся в Ливерпуле.

При этом Доу уже успел заработать репутацию деятельного помощника беженцам с Украины. А в апреле он сам лично побывал на Украине, доставляя туда "гуманитарный груз".

Районные власти пообещали разобраться, что стоит за интересом Доу к украинкам.

"Начальники очень обеспокоены, так как там много женщин. Поэтому разрешение этого вопроса может занять много времени", — рассказал изданию Daily Mail источник, знакомый с ситуацией.

Сам Ник Доу предпочитает пока воздерживаться от каких-либо комментариев.