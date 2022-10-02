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Рогов: Киев не выпускает людей с подконтрольной ему части Запорожской области

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По сообщению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, киевские власти не позволяют людям въезжать на территорию освобождённой части региона, закрыв выезд с подконтрольной им зоны.

"Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Глава администрации уточнил, что в освобождённую часть Запорожской области стремятся попасть тысячи людей.

30 сентября ВСУ обстреляли колонну с мирными жителями, которые собирались въехать в освобождённую часть Запорожской области. В результате артиллерийского удара 30 человек погибли, ещё 88 были ранены.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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