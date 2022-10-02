Le Figaro: у России есть более развитые вооружения, чем у НАТО

Во время своего обращения президент Владимир Путин напомнил, что Россия обладает самыми разными военными ресурсами, некоторые из которых представляют собой более развитые виды вооружений, чем те, что выпускают страны НАТО.

Аналитики французского издания Le Figaro прокомментировали заявление российского лидера и отметили, что если у Москвы действительно самый крупный ядерный арсенал в мире, то Европе следует серьёзно отнестись к фразе Путина.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" уже сейчас активно применяется в условиях реальных боевых действий. Также у России есть гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон", скорость которой составляет 8 Махов. Однако "драгоценностью" российских видов вооружения французские эксперты назвали ракетный комплекс "Авангард", который способен развить скорость в 27 Махов.

"Россия и вправду обладает некоторыми видами вооружения, которые превосходят те, что есть на вооружении у НАТО", — отмечается в материале Le Figaro.