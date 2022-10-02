Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шукшина о праве критиковать СВО: Бац — и Харьковская область уже не навеки с РФ
Уничтожена военная техника ВСУ на Николаевском направлении
Новак: возможности для восстановления "Северных потоков" будут найдены
Прохор Шаляпин: Пугачёва будет потом жалеть о продаже своего замка
Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления
Более 180 повесток было вручено на грузинской границе на КПП "Верхний Ларс"
Ветеран ФСБ предложил ввести оборонный сбор для тех, кто бежит из РФ
Экс-полковник ГРУ Стрелков сообщил, что ВСУ взяли под полный контроль Торское
Wargonzo: боевики ВСУ пытались зайти в Кременную

Публицист из ФРГ Прехт предложил проголосовать против вступления Украины в НАТО

Мир

Немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт считает, что НАТО должно предоставить России гарантии, что Украина получит нейтральный статус и не будет принята в Альянс, как на этом настаивает её лидер Владимир Зеленский.

Публицист из ФРГ Прехт предложил проголосовать против вступления Украины в НАТО

Прехт уверен, что если хотя бы одна страна ЕС пообещает России, что не поддержит вступление Украины в НАТО, это поможет стабилизировать накалённую обстановку в мире, и стать предпосылкой для выстраивания дальнейшего диалога.

"Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт в подкасте RND.

Однако предложение Прехта возмутило и ряд немецких политиков, включая министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, а также бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Силовые структуры
Танковые войска ВСУ начали наступление в Херсонской области
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
Кадыров обвинил генерал-полковника Лапина в выводе ВС РФ из Красного Лимана
Андрей Николаев США воюют чужими руками, потому что некому и нечем Андрей Николаев Сергей Лебедев Забота о русском языке напоминает шпаргалку Сергей Лебедев Любовь Степушова Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему Любовь Степушова
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
"Отважные" ответили на обвинения Кадырова в адрес Лапина: "Грубейшая ошибка"
Силовые структуры
"Отважные" ответили на обвинения Кадырова в адрес Лапина: "Грубейшая ошибка"
Последние материалы
Шукшина о праве критиковать СВО: Бац — и Харьковская область уже не навеки с РФ
Уничтожена военная техника ВСУ на Николаевском направлении
Новак: возможности для восстановления "Северных потоков" будут найдены
Прохор Шаляпин: Пугачёва будет потом жалеть о продаже своего замка
Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления
Более 180 повесток было вручено на грузинской границе на КПП "Верхний Ларс"
Ветеран ФСБ предложил ввести оборонный сбор для тех, кто бежит из РФ
Экс-полковник ГРУ Стрелков сообщил, что ВСУ взяли под полный контроль Торское
Wargonzo: боевики ВСУ пытались зайти в Кременную
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников