Публицист из ФРГ Прехт предложил проголосовать против вступления Украины в НАТО

Немецкий публицист и телеведущий Рихард Давид Прехт считает, что НАТО должно предоставить России гарантии, что Украина получит нейтральный статус и не будет принята в Альянс, как на этом настаивает её лидер Владимир Зеленский.

Прехт уверен, что если хотя бы одна страна ЕС пообещает России, что не поддержит вступление Украины в НАТО, это поможет стабилизировать накалённую обстановку в мире, и стать предпосылкой для выстраивания дальнейшего диалога.

"Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт в подкасте RND.

Однако предложение Прехта возмутило и ряд немецких политиков, включая министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, а также бывшего украинского посла в Берлине Андрея Мельника.