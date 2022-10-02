По словам вице-премьера РФ Александра Новака, на восстановление повреждённых трубопроводов "Северный поток" понадобится немало средств и времени, однако правительство РФ найдёт для этого возможности.
Новак подчеркнул, что аварий, подобной той, что случилась с "Северными потоками", в истории ещё не случалось.
"Есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру. Это требует времени и соответствующих средств", сказал Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
После этого вице-премьер пообещал, что власти обязательно изыщут для этого необходимые возможности.
Новак подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является установление виновных в диверсии с учётом того, что имеются "определенные, ранее высказывавшие свои позиции страны". Вице-премьер напомнил, что раньше Украина, США и Польша обещали не допустить запуска "Северного потока-2".
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