Новак: возможности для восстановления "Северных потоков" будут найдены

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, на восстановление повреждённых трубопроводов "Северный поток" понадобится немало средств и времени, однако правительство РФ найдёт для этого возможности.

Новак подчеркнул, что аварий, подобной той, что случилась с "Северными потоками", в истории ещё не случалось.

"Есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру. Это требует времени и соответствующих средств", сказал Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

После этого вице-премьер пообещал, что власти обязательно изыщут для этого необходимые возможности.

Новак подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является установление виновных в диверсии с учётом того, что имеются "определенные, ранее высказывавшие свои позиции страны". Вице-премьер напомнил, что раньше Украина, США и Польша обещали не допустить запуска "Северного потока-2".