Более 180 повесток было вручено на грузинской границе на КПП "Верхний Ларс"

По словам заместителя военкома Северной Осетии Абрила Абдуллаева, сотрудниками военного ведомства россиянам, пересекающим границу с Грузией, было вручено не менее 180 повесток о частичной мобилизации.

"Более 180 повесток вручено мобильным контрольным пунктом военного комиссариата", — проинформировал Абдуллаев.

Ранее власти Северной Осетии сообщили о начале дежурства представителей военкомата на КПП "Верхний Ларс". Первоначально повестки предполагалось вручать только обладателям североосетинской регистрации, однако позже глава региона Сергей Меняйло уведомил о намерении выдавать повестки всем гражданам РФ, попадающим под призыв. В результате к октябрю автомобильная пробка, ранее достигавшая не менее двух десятков километров, значительно уменьшилась.