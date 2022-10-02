По словам заместителя военкома Северной Осетии Абрила Абдуллаева, сотрудниками военного ведомства россиянам, пересекающим границу с Грузией, было вручено не менее 180 повесток о частичной мобилизации.
"Более 180 повесток вручено мобильным контрольным пунктом военного комиссариата", — проинформировал Абдуллаев.
Ранее власти Северной Осетии сообщили о начале дежурства представителей военкомата на КПП "Верхний Ларс". Первоначально повестки предполагалось вручать только обладателям североосетинской регистрации, однако позже глава региона Сергей Меняйло уведомил о намерении выдавать повестки всем гражданам РФ, попадающим под призыв. В результате к октябрю автомобильная пробка, ранее достигавшая не менее двух десятков километров, значительно уменьшилась.
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