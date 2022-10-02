Newsweek: заявка Зеленского на вступление в НАТО — самая худшая его идея

Президент Владимир Зеленский пошёл на отчаянный шаг после подписания Владимиром Путиным договоров о присоединении к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Заявка главы Незалежной о вступлении в НАТО — прямой путь к ядерному конфликту, считают американские обозреватели Newsweek.

Если бы Альянс удовлетворил желание Зеленского, то мирные переговоры стали невозможной опцией. К тому же это способствовало бы обострению военных действий, пишет издание.

Кроме того, положительный ответ НАТО мог спровоцировать начало войны, которую никто никогда не видел, считает автор статьи Джейсон Филдс:

"Бесконечные войска, танковые армии, небо, исчерченное боевыми самолетами. <...> И это в лучшем случае. Гораздо более вероятно, что после войны между США/НАТО и Россией от человечества мало что останется".

Именно поэтому Филдс уверен, что Зеленскому пришла мысль самая худшая из тех, которые когда-либо приходили ему в голову. Избежать ядерной войны при данных условиях было бы практически невозможно.

"Отчаяние — мощный мотиватор, а крайние средства — не всегда те средства, которые нельзя применять никогда. <...> Мы можем называть эту ситуацию как хотим, но военный конфликт — это реальность. И НАТО готовится к прямому военному столкновению с Россией. Что же будет дальше? Это зависит от того, сбудется ли желание Зеленского", — резюмировали в Newsweek.