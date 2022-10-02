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Британцы раскритиковали главу Генштаба за слова о России: "Да поможет нам Бог"

Мир

Британские пользователи Сети обрушились с критикой на главу Генштаба страны Тони Радакина за слова о том, что Россия может нанести удар со всех сторон по Лондону и в том числе из космоса.

Так, британцы сочли, что главе Генштаба не хватает внимания, поэтому он решил запугать граждан страны.

"Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс", — написал один из комментаторов под соответствующей статьёй Daily Mail.

"Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил другой пользователь.

При этом британцы подчеркнули, что по их кораблям нет необходимости наносить удар, так как судна постоянно ломаются.

"Эти идиоты руководят нашими вооружёнными силами. Да поможет нам Бог", — подвёл итог ещё один читатель.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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