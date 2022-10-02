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19fortyFive: НАТО находится в крайне невыгодном положении по ядерному оружию

Мир

В текущей геополитической ситуации для "сдерживания" России, страны НАТО с ядерным потенциалом должны развернуть военные базы с тактическим ядерным оружием в Польше и одной или нескольких странах Балтии, заявили американские аналитики.

19fortyFive: НАТО находится в крайне невыгодном положении по ядерному оружию

По их мнению, кроме прочего, Североатлантический альянс должен дать сигнал России, что готов действовать и акватории Балтийского моря.

"НАТО находится в крайне невыгодном положении в отношении ядерных сил, — заявили аналитики 19fortyFive. — Примерно 100 американских тактических ядерных боеголовок малой мощности, доставляемых по воздуху, хранятся в пяти первоначальных членах НАТО по договорённости с двумя ключами, но ни один из них не находится в прифронтовых государствах-членах".

По мнению аналитиков, для того, чтобы подать сигнал Москве, что блок готов ответить на угрозу удара тактическим ядерным оружием по Украине, не нужно разворачивать масштабные ресурсы.

"Одного-двух военно-морских кораблей было бы достаточно, чтобы сделать вывод. Целью будет не война, а сдерживание, и Путин будет понимать это как таковое", - резюмировали авторы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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