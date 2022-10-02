Британцы потребовали отставки Лиз Трасс после угроз в адрес Путина

Британских пользователей Сети возмутила политика Лиз Трасс в отношении России. По их мнению, вместо того, чтобы находить дипломатические пути, новый премьер-министр только обостряет ситуацию.

Так, ранее Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые санкции против российской стороны и никогда не признает легитимность присоединения четырёх экс-украинских областей к России. Кроме прочего, британский политик заявила, что намерена остановить "боевую машину Путина".

"Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности. С меня хватит!", — написал один из комментаторов под соответствующим постом Трасс в соцсети.

Британцы также отметили, что санкции против России больше вредят собственной стране, а деньги налогоплательщиков уходят на спонсирование конфликта.

"Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост", — резюмировал ещё один комментатор.

Впрочем, под постом Трасс, также бурно обсуждали, что премьер "работает на Украину", так как не обращает внимания на проблемы в собственной стране.