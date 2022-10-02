В ходе телефонных переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что Вашингтон намерен содействовать Киеву в вопросе "возвращения территорий", которые вышли из состава Незалежной.
Так, согласно информации, Блинкен пообещал Кулебе, что США поддержат Киев "в военном и дипломатическом контексте".
"США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы продолжим поддерживать попытки Украины восстановить контроль над её территориями, укрепляя её позиции как в военном, так и дипломатическом отношениях", — говорится в сообщении Госдепа.
Кроме того, представитель США подтвердил озвученную ранее позицию Вашингтона о продолжении военной помощи Украине.
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