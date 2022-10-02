New York Times: Путин дал понять Западу, что готов сражаться до конца

На минувшем митинг-концерте на Красной площади президент России Владимир Путин послал однозначный сигнал Западу, что намерен сражаться до конца, заявили американские аналитики.

По их мнению, риторика главы РФ ещё никогда не была столь жёсткой.

"Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться, — заявили аналитики New York Times.

По мнению авторов, сигнал, что Россия не станет мириться с гегемонией США также означал, что российская сторона готова возглавить движение и "призвала" другие страны последовать её примеру.