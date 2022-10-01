Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Система ПВО ВС РФ сработала в Мелитополе
Состав с 17 российскими ОТРК "Искандер" движется в сторону Херсонской области
NI: РФ может ударить по критической инфраструктуре Запада за "Северный поток"
Военкор Харченко заявил, что Лапина не стоит обвинять в оставлении ВС РФ Лимана
Ходаковский заявил, что Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей"
Доктор Мясников дал совет россиянам: "Главное — вовремя не застрелиться!"
Танковые войска ВСУ приступили к наступлению в Херсонской области
Артиллерия спецназа "Отважных" ВС РФ ведёт огонь по опорникам ВСУ
Екатерина Гордон возмущена тем, что на фронт гонят "голодного мужика без оружия"

19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России

Мир

Американские эксперты сравнили тактическую эффективность дозвуковых крылатых ракет "Томагавк" и новейших гиперзвуковых ракет России. По мнению аналитиков, американские старые разработки способны успешно выполнять боевые задачи, а их главным преимуществом является низкая стоимость.

19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России

"Допустим, одна гиперзвуковая ракета будет стоить 100 млн долларов. Очевидно, что лучше выпустить по цели 50 "Томагавков", чем одну гиперзвуковую ракету", — заявили аналитики в издании 19FortyFive.

Более того, эксперты полагают, что противовоздушная система (ПВО) предполагаемого противника не сможет перехватить сразу все американские ракеты.

"Единственная ситуация, когда гиперзвуковые ракеты могли бы представлять реальную тактическую ценность, — это когда сама цель была бы важной, дефицитной и более дорогой, чем 100 млн долларов", — поразмышляли аналитики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"

После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.

Пригожин поддержал Кадырова в нападках на Минобороны РФ: "Ушлёпков — на фронт"
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
Военные новости
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Любовь Степушова Смерть режиму Зеленского придёт от собственного народа Любовь Степушова Сергей Лебедев "Экономическая дипломатия": Россия до сих пор зависит от стран НАТО Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Силовые структуры
Военкор Коц сообщил о блокировке ВСУ дороги в Сватово из Красного Лимана
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
Силовые структуры
WarGonzo: Неонацисты ВСУ уже начали карательные операции в Красном Лимане
Последние материалы
NI: РФ может ударить по критической инфраструктуре Запада за "Северный поток"
Военкор Харченко заявил, что Лапина не стоит обвинять в оставлении ВС РФ Лимана
Ходаковский заявил, что Лапин "попал под раздачу в силу "корпоративных" связей"
Доктор Мясников дал совет россиянам: "Главное — вовремя не застрелиться!"
Танковые войска ВСУ приступили к наступлению в Херсонской области
Артиллерия спецназа "Отважных" ВС РФ ведёт огонь по опорникам ВСУ
Екатерина Гордон возмущена тем, что на фронт гонят "голодного мужика без оружия"
Глава ГУР МО Украины Буданов: военные действия закончатся после зимы
Ходаковский о ситуации в Лимане: "Не представляют до конца, что они сделали"
Вучич: референдумы в Донбассе будут иметь "ужасные" последствия для Сербии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников