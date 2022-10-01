19FortyFive: старые американские "Томагавки" лучше гиперзвуковых ракет России

Американские эксперты сравнили тактическую эффективность дозвуковых крылатых ракет "Томагавк" и новейших гиперзвуковых ракет России. По мнению аналитиков, американские старые разработки способны успешно выполнять боевые задачи, а их главным преимуществом является низкая стоимость.

"Допустим, одна гиперзвуковая ракета будет стоить 100 млн долларов. Очевидно, что лучше выпустить по цели 50 "Томагавков", чем одну гиперзвуковую ракету", — заявили аналитики в издании 19FortyFive.

Более того, эксперты полагают, что противовоздушная система (ПВО) предполагаемого противника не сможет перехватить сразу все американские ракеты.

"Единственная ситуация, когда гиперзвуковые ракеты могли бы представлять реальную тактическую ценность, — это когда сама цель была бы важной, дефицитной и более дорогой, чем 100 млн долларов", — поразмышляли аналитики.