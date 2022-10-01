Депутат ГД РФ Фёдоров: Россия послала НАТО сигнал о ядерном оружии специально

Частичная мобилизация в России идёт полным ходом. Первые резервисты прибыли в зону спецоперации в ДНР на обучение. Однако заявленные 300 тысяч мобилизованных — цифра, несопоставимая с тем количеством добровольцев, которые НАТО может отправить на Украину. Поэтому Владимир Путин напомнил Западу о ядерном оружии. Вашингтон напуган. Об этом заявил депутат Государственной Думы Евгений Фёдоров.

"Это единственное, что пугает Соединённые штаты Америки, потому что немедленно Байден подскочил, приехал в Женеву и попросил подписать документы о так называемой стратегической стабильности, чтобы не было "Карибского кризиса". Но "Карибский кризис" в наших интересах, потому что мы должны сформировать угрозу территории США в виде ядерной неделимой безопасности, то есть равную угрозу", — сказал депутат в беседе с изданием "Украина.ру".

За счёт угрозы Соединённым Штатам Россия может договориться о невмешательстве Вашингтона в конфликт, заключил Фёдоров.