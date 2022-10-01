Глава генерального штаба ВВС Британии адмирал Тони Радакин заявил, что Россия может нанести удар по Соединённому королевству из космоса. В таком случае все системы связи будут выведены из строя, и Британия окажется полностью изолирована от мира, указал он.
Радакин подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы лишить Лондон сигналов GPS и спутниковой связи.
"Надо понимать, что у президента России Владимира Путина есть возможности в космосе. Я напоминаю, как Россия демонстрировала всем пример ликвидации своего спутника в космосе", — цитирует его слова Mirror.
Также британский адмирал напомнил, что у России есть мощный ядерный и подводный потенциал.
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