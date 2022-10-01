Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, решение Киева является пиаровским ходом в ответ на вхождение в состав России четырёх новых субъектов.
Капитан 1 ранга считает, что Вашингтон продолжит накачивать Украину вооружением, но в Североатлантический альянс страну не пустят.
"Членство Украины в НАТО приблизит открытое военное столкновение НАТО и России, которое неизбежно закончится обменом ракетно-ядерными ударами. Ядерная война не нужна Европе", — заявил он в беседе с "МК".
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