Гундаров: заявка Зеленского на членство Украины в НАТО грозит войной с Россией

Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на ускоренное вступление в НАТО. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, решение Киева является пиаровским ходом в ответ на вхождение в состав России четырёх новых субъектов.

Капитан 1 ранга считает, что Вашингтон продолжит накачивать Украину вооружением, но в Североатлантический альянс страну не пустят.

"Членство Украины в НАТО приблизит открытое военное столкновение НАТО и России, которое неизбежно закончится обменом ракетно-ядерными ударами. Ядерная война не нужна Европе", — заявил он в беседе с "МК".