Кнутов: если Запад передаст Украине ядерное оружие, то ВСУ нанесут удар по РФ

Если страны коллективного Запада передут киевскому режиму ядерное оружие, то Украина нанесёт удар по России. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже предупреждала о готовности "нажать на ядерную кнопку". Что касается руководства Незалежной, то у него уже давно "крыша отъехала", указал Кнутов.

"Когда подобного рода людям могут передать тактическое ядерное оружие — это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь ни грамма", — заявил эксперт в интервью "Украина.ру".