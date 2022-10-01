Если страны коллективного Запада передут киевскому режиму ядерное оружие, то Украина нанесёт удар по России. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он напомнил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже предупреждала о готовности "нажать на ядерную кнопку". Что касается руководства Незалежной, то у него уже давно "крыша отъехала", указал Кнутов.
"Когда подобного рода людям могут передать тактическое ядерное оружие — это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь ни грамма", — заявил эксперт в интервью "Украина.ру".
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