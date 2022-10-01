МИД Турции: Анкара не может признать результаты референдумов

Анкара не может признать легитимность присоединения к России четырёх новых областей. По мнению турецких властей, такой шаг является "грубым нарушением" принципов международного права.

Как пояснили в ведомстве, Анкара выступает за "справедливый мир, который может быть достигнут путём переговоров".

"Это решение (о присоединении. — Прим. ред.) является грубым нарушением установленных принципов международного права, не может быть принято нами", — говорится в сообщении турецкого МИД.

Как пояснили в министерстве, Анкара по-прежнему готова выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией.