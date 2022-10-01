Немцы раскритиковали Зеленского за отказ от переговоров с РФ

Немецкие пользователи Сети обрушились с критикой на лидера Украины Владимира Зеленского за заявление о том, что Киев не намерен вести переговоры с Россией "пока Путин президент". По их мнению, Незалежная пытается всеми силами развязать ещё более масштабный конфликт.

Немцы отметили, что Зеленский не перестаёт требовать помощи от стран ЕС и теперь пытается надавить на Североатлантический альянс, направив срочную заявку на вступление Незалежной в блок.

"Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — возмутился один из комментаторов под соответствующей статьёй Die Welt*. "Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — поддержал ещё один пользователей.

Кроме того, комментаторы уверены, что со стороны стран альянса будет крайне "безответственно" принять Украину в свои ряды, так как Киев лишь средство для достижения целей США.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.