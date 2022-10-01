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Япония усилит меры безопасности из-за ракетных испытаний КНДР

Мир

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил кабмину страны усилить меры безопасности на фоне испытательных запусков баллистических ракет со стороны Северной Кореи.

Согласно сообщению японского правительства, власти обязаны оповестить людей о возможной "непредвиденной ситуации".

"Предпринять все возможные усилия по сбору и анализу информации и осуществлению своевременного оповещения населения, обеспечить безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств", — сообщили в канцелярии премьера.

Какие конкретно "непредвиденные обстоятельства" Кисида имел в виду, не уточняется.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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