Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО. Однако, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, попытки Киева стать членом Североатлантического альянса ожидает провал. Аналитик считает, что в таком случае страны Европы будут вынуждены пойти против России, а к этому они не готовы.
Запад и так оказывает поддержку киевскому режиму поставками вооружений и обучением солдат ВСУ, отметил Литовкин.
"Но воевать за Украину они никогда не будут, потому что понимают, что Россия обладает значительными запасами стратегического ядерного вооружения", — заявил он в беседе с "МК".
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