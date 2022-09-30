Литовкин: заявка Зеленского на членство Украины в НАТО грозит войной с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО. Однако, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, попытки Киева стать членом Североатлантического альянса ожидает провал. Аналитик считает, что в таком случае страны Европы будут вынуждены пойти против России, а к этому они не готовы.

Запад и так оказывает поддержку киевскому режиму поставками вооружений и обучением солдат ВСУ, отметил Литовкин.

"Но воевать за Украину они никогда не будут, потому что понимают, что Россия обладает значительными запасами стратегического ядерного вооружения", — заявил он в беседе с "МК".