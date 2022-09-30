Арестович заявил, что Путин развращал и эксплуатировал Запад, но ЕС воскрес

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил Запад в том, что он долгое время спал, выбирая удобства вместо ценностей.

Украинский военный аналитик заявил, что Украина "признана частью Запада де факто"

"Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, Но и полностью лишиться морали", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

Арестович считает, что сейчас "Запад воскрес".

"Запад выбрал ценности вместо растления и даже угроза ядерного оружия и (о, ужас) прямых боевых действий против РФ… сегодня не просто дискутируется спокойно — стала частью планирования и предупреждения. Запад воскрес — и это даёт огромную надежду всему человечеству", — выразил свою точку зрения военный обозреватель.

Аналитик объяснил, что помогло Западу "воскреснуть".

"А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа", — заявил Арестович.

Ранее Арестович выразил уверенность в том, что ВСУ встретят с цветами в Крыму, Ростове и Краснодаре.