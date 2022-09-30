Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил Запад в том, что он долгое время спал, выбирая удобства вместо ценностей.
Украинский военный аналитик заявил, что Украина "признана частью Запада де факто"
"Путин последовательно развращал и эксплуатировал не только собственное население, но и Запад, стремясь не просто заставить их проводить аморальную политику, Но и полностью лишиться морали", — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.
Арестович считает, что сейчас "Запад воскрес".
"Запад выбрал ценности вместо растления и даже угроза ядерного оружия и (о, ужас) прямых боевых действий против РФ… сегодня не просто дискутируется спокойно — стала частью планирования и предупреждения. Запад воскрес — и это даёт огромную надежду всему человечеству", — выразил свою точку зрения военный обозреватель.
Аналитик объяснил, что помогло Западу "воскреснуть".
"А воскрес он на крови украинской пехоты. Солдат и народа", — заявил Арестович.
Ранее Арестович выразил уверенность в том, что ВСУ встретят с цветами в Крыму, Ростове и Краснодаре.
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