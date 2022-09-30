США обещают "принять меры" к странам, которые поддержат Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что G7 намерена принимать меры против государств и лиц, которые поддержат вхождение в состав Российской Федерации ряда прежних регионов Украины.

По словам Блинкена, Вашингтон не собирается признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

"Мы также направляем ясное предупреждение, которое поддерживается всеми лидерами G7: мы будем привлекать к ответственности любых лиц, любые структуры или страны, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить статус украинской территории", — цитирует РИА "Новости" заявление Блинкена.

В общем-то, ничего нового. По крайней мере, примерно то же самое в Вашингтоне говорили и раньше.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. А сегодня в Кремле состоялась церемония подписания соглашений о вхождении этих регионов в состав Российской Федерации.