Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос, что он думает о заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. По его словам, сейчас это невозможно.
Он заявил на срочной пресс-конференции, что подавать заявку имеет право каждая демократическая страна. Однако принятие решения зависит от общего мнения всех 30 стран-членов блока.
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