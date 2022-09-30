Столтенберг: сейчас мы не можем принять Украину в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос, что он думает о заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. По его словам, сейчас это невозможно.

Он заявил на срочной пресс-конференции, что подавать заявку имеет право каждая демократическая страна. Однако принятие решения зависит от общего мнения всех 30 стран-членов блока.