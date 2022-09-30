The National Interest: "Турецкий поток" может закончить так же, как и "Северный"

Газопровод "Турецкий поток", через который Россия поставляет голубое топливо по дну Чёрного моря в Турцию, может повторить судьбу "Северных потоков", сообщил аналитик Майкл Рубин в статье для издания The National Interest.

"Байден должен уничтожить "Турецкий поток"", — отметил автор материала.

По словам Рубина, Турция собирается нарастить импорт российского газа и реализовать совместно с Россий новые энергетические проекты.

Аналитик считает, что президент США Джо Байден должен поступить с "Турецким потоком" так же, как и с "Северным потоком-2", — заблокировать его.

По мнению Рубина, США должны начать давление на газопровод, связывающий РФ и Турцию, и профинансировать создание альтернативы "Турецкому потоку". Речь идёт о проекте EastMed, который предполагает транспортировку голубого топлива на Европейский континент с месторождений в Средиземном море.