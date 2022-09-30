Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах Украины вступить в НАТО в ускоренном порядке не стоит рассматривать, как желание Североатлантического альянса воевать с Россией.
"НАТО не может принимать в состав организации страны, которые участвуют в конфликтах", — напомнил член Совета Федерации в беседе с РИА Новости.
Если страны альянса проголосуют за вступление Украины в НАТО, то автоматически станут "участниками войны с Россией", отметил Джабаров.
Он считает, что страны НАТО не пойдут на это, потому что не захотят ради Украины жертвовать жизнями своих солдат.
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