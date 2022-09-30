Сенатор Джабаров: НАТО не станет воевать с Россией из-за Украины

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах Украины вступить в НАТО в ускоренном порядке не стоит рассматривать, как желание Североатлантического альянса воевать с Россией.

"НАТО не может принимать в состав организации страны, которые участвуют в конфликтах", — напомнил член Совета Федерации в беседе с РИА Новости.

Если страны альянса проголосуют за вступление Украины в НАТО, то автоматически станут "участниками войны с Россией", отметил Джабаров.

Он считает, что страны НАТО не пойдут на это, потому что не захотят ради Украины жертвовать жизнями своих солдат.