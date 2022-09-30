Захарова о Зеленском, желающем быстро попасть в НАТО: "Кровавый мясник"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу решения украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Представитель ведомства отметила, что каждый выбрал свой путь, и путь Зеленского кажется ей очень незавидным.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее России. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом!", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

30 сентября на внеочередном заседании СНБО Зеленский проинформировал о намерении подать заявку на максимально быстрое вступление в НАТО.